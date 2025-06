Scilla e l’inadeguatezza del sistema idrico l' opposizione | Urgente avviare un programma di interventi

Scilla si prepara a una svolta cruciale: i consiglieri di minoranza Carmen Santagati e Giuseppe lanciano un appello urgente per modernizzare il sistema idrico, fondamentale per affrontare l'overtourism e tutelare i diritti di tutti. Un intervento immediato, innovativo e competitivo è essenziale per garantire un futuro sostenibile e sicuro. È il momento di agire e ridisegnare il volto della nostra città .

