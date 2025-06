Scienze della formazione primaria | supplenze possibili già dal terzo anno

Se sei appassionato di educazione e desideri intraprendere una carriera nel campo dell'insegnamento, la laurea in Scienze della Formazione Primaria apre molte porte, soprattutto con le possibilità di supplenze già dal terzo anno. Questa opportunità si amplia notevolmente in caso di graduatorie esaurite, offrendo un percorso dinamico e ricco di sfide. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e le opportunità per insegnare, anche su posto di sostegno.

La laurea in Scienze della formazione primaria consente l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. In base alla normativa vigente, è possibile ottenere supplenze già dal terzo anno di corso, in particolare nei casi di graduatorie esaurite. Numerose le opportunità anche su posto di sostegno Scienze della formazione primaria: requisiti per insegnare durante il percorso . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Primaria Scienze Formazione Supplenze

Sostegno, Laurea in Scienze Pedagogiche: percorsi e limiti per insegnare alla primaria - Il sostegno alla laurea in Scienze Pedagogiche offre opportunità per lavorare come docente di sostegno nella scuola primaria.

Nasce il gruppo Telegram “Diventare insegnante”: abilitazione, specializzazione sul sostegno, Scienze della formazione primaria, supplenze, concorsi e assunzioni Partecipa alla discussione

Laurea in Scienze della formazione primaria: è possibile insegnare durante il percorso - La laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis abilita all'insegnamento nella scuola di infanzia e primaria, posto comune. Leggi su orizzontescuola.it

Supplenze: studenti di Scienze della formazione primaria maturano punteggio per la seconda fascia, in attesa della laurea - Così chiede una nostra lettrice: Sono iscritta all’ultimo anno di Scienze della formazione primaria e mi laureerò a febbraio. Leggi su orizzontescuola.it

Laureandi Scienze della Formazione Primaria: per la FLC CGIL occorre anticipare le sessioni di laurea per consentire l’inserimento in prima fascia GPS - Oggetto: anticipazione sessione di laurea di luglio corsi in Scienze della Formazione Primaria per inserimento abilitati nelle graduatorie delle supplenze. Leggi su flcgil.it