Schlein | Al referendum più votanti che per Meloni Sbagliano ad esultare ne riparleremo

In un panorama politico infiammato, il referendum ha visto una partecipazione superiore alle aspettative, suscitando reazioni contrastanti. Schlein si schiera contro Meloni, ma alcuni sbagliano nell'esultare prematuramente. La leader del Pd si confronta con una linea condivisa con M5S e Avs, mentre la minoranza riformista critica duramente la segretaria per aver seguito la Cgil. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro di questa complessa situazione politica.

La leader del Pd e la linea comune con M5S e Avs. La segretaria contestata dalla minoranza riformista: un errore seguire la Cgil.

In questa notizia si parla di: Schlein Referendum Votanti Meloni

? GRANDE FLOP DELLA SCHLEIN AL REFERENDUM..ALLE 12 SOLO IL 7,4% DI VOTANTI! LA PROVA DI SFRATTO PER IL GOVERNO MELONI E MISERAMENTE FALLITA ORA SI DIMETTA LEI,CON FRATOIANNI,BONELLI E CONTE! UNA FIG Partecipa alla discussione

“14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni alle politiche”? No! Falso! I votanti che hanno espresso un SÌ al referendum sono stati 11,3 milioni (media dei 5 quesiti). Quindi, 34,7 milioni di elettori hanno votato contro l’opposizione attraverso il NO e c Partecipa alla discussione

