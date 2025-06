Schianto tra moto e autocarro | centauro in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Statale del Brennero, a Besenello, coinvolgendo un motociclista di 55 anni e un autocarro. L’impatto ha suscitato immedio allarme, portando i soccorsi sul luogo dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma le condizioni del centauro rimangono preoccupanti. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e la necessità di rispettare le regole per prevenire tragedie simili.

L'allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, lunedì 9 giugno, quando un motociclista di 55 anni è rimasto coinvolto in uno scontro contro un autocarro sulla Statale del Brennero in quel di Besenello, all'altezza del ristornate Posta Vecchia. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l'arrivo.

