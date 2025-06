Schianto tra due auto tra via Paradigna e via Forlanini | due feriti in ospedale

Un incidente tra due auto lungo via Paradigna e via Forlanini a Parma ha sorpreso i residenti, lasciando due feriti in ospedale. L’impatto, avvenuto poco prima delle 19 di lunedì 9 giugno, è ancora oggetto di indagine per chiarire le cause. La scena è stata rapidamente presa in carico dalle autorità , che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza della zona. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi.

Uno scontro tra due auto tra via Paradigna e via Forlanini a Parma ha provocato il ferimento di due persone. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 19 di lunedì 9 giugno. Secondo le prime informazioni i due mezzi sarebbe venuti a contatto, per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra due auto tra via Paradigna e via Forlanini: due feriti in ospedale

