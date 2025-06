Schianto sulla statale fatale a un pensionato

Una tragedia si è consumata sulla Statale Briantea, un incidente fatale che ha strappato la vita a Francesco Perego, 74 anni, e ha lasciato altri quattro giovani feriti. La dinamica dello schianto sta emergendo nelle indagini, mentre comunità e familiari si stringono nel dolore. Sono in corso approfondimenti per chiarire le cause di questo terribile incidente, un monito alla prudenza sulle strade.

Francesco Perego, 74 anni, di Santa Maria Hoè (Lecco) ha perso la vita ieri poco dopo le 6 a Olgiate Molgora, sulla Statale Briantea, in uno scontro tra due vetture: su una, un’utilitaria, viaggiava il pensionato, sull’altra a bordo c’erano quattro giovani d’età compresa tra i 19 e i 21 anni, della zona, rimasti tutti feriti e due in condizioni gravi. Una ragazza è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso indagini per risalire all’esatta dinamica e alle responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto sulla statale fatale a un pensionato

In questa notizia si parla di: Statale Pensionato Schianto Fatale

Schianto sulla statale fatale a un pensionato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Schianto sulla Statale Muore un pensionato - La Statale 16 è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la rimozione delle vetture. Leggi su ilrestodelcarlino.it

Schianto sulla statale 288 "di Aidone", muore un pensionato di Raddusa - Forse un infarto mentre viaggiava sulla propria auto con la moglie, sulla strada statale 288 - Leggi su rainews.it