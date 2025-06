Schianto mortale a Veggia Il cordoglio dell’Arcetana

La comunità di Veggia piange la perdita di Alessandro Antonioni, vittima di un tragico incidente che ha sconvolto tutti. Mentre proseguono le indagini della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, si alza il cordoglio per questa drammatica perdita. Ricordiamo un uomo stimato, la cui vita si è spezzata troppo presto in un momento di quotidianità. La tragica fatalità ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita.

Continuano le indagini della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia sul tragico incidente avvenuto sabato sera, attorno alle 18, a Veggia (frazione di Casalgrande ). Vittima il 62enne modenese Alessandro Antonioni, di professione meccanico, che era in sella alla sua moto quando è avvenuto l’impatto con una Fiat Punto guidata da un 81enne di Casalgrande. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’Elipavullo, oltre ad ambulanza, automedica e autoinfermieristica, per Antonioni non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso finora, i due mezzi stavano entrambi procedendo in direzione Sassuolo lungo via Turati, sulla strada provinciale 486, all’altezza del distributore di benzina Eni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it