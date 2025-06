Schianto frontale a Russi Ferito bimbo di nove anni Fine settimana di incidenti

Un fine settimana drammatico si è consumato a Russi, dove un violento scontro frontale ha coinvolto due veicoli lungo via Franguelline, causando quattro feriti, tra cui un bambino di nove anni. Fortunatamente, nessuno è in condizioni gravi. L’incidente, avvenuto domenica 8 giugno, rimane oggetto di indagini da parte dei Carabinieri per chiarire le cause di questa tragica vicenda.

È di quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio del violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, a Russi, lungo via Franguelline, nel tratto compreso tra le località di Godo e San Pancrazio. Intorno alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Volkswagen Polo condotta da una ragazza di 18 anni, neo-patentata, e una Peugeot 3008 con a bordo tre persone, tra cui un bambino di nove anni, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento e ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 con più ambulanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale a Russi. Ferito bimbo di nove anni. Fine settimana di incidenti

In questa notizia si parla di: Anni Frontale Russi Nove

Frontale al porto tra auto e furgone, mezzi distrutti: ferita una ragazza di 26 anni - Oggi pomeriggio, un incidente stradale al porto di Ancona ha visto coinvolti un furgone e un'auto, con conseguenze gravi per una ragazza di 26 anni.

Schianto frontale a Russi. Ferito bimbo di nove anni. Fine settimana di incidenti - Lo scontro a San Pancrazio, il piccolo viaggiava con la famiglia. Leggi su ilrestodelcarlino.it