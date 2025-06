Schianto devastante sulla statale quattro morti | 3 sono fratelli Immagini terribili

Un tragico incidente sulla statale quattro ha sconvolto un intero pomeriggio, lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. Quattro vite spezzate, tra cui tre fratelli, e immagini terribili che resteranno impresse nei cuori di tutti. La cronaca si arricchisce di un ulteriore dramma: il giovane di 27 anni, ricoverato in condizioni disperate, non ce l’ha fatta. Un bilancio che ci chiede di riflettere sulla nostra sicurezza stradale.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di domenica 8 giugno, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo: quattro vite spezzate. Inizialmente si era parlato di tre vittime – due donne e un uomo – decedute sul colpo, ma qualche ora dopo è arrivata la notizia della morte anche di un ragazzo di 27 anni, ricoverato in condizioni disperate dopo lo schianto. I soccorritori avevano tentato in ogni modo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. >> “Ripugnante, malefici”. Altro crollo all’Isola dei Famosi, tutti contro la naufraga: lei in lacrime. Cosa è successo Tutto è accaduto intorno alle 17, in un tranquillo pomeriggio di inizio estate, quando due auto si sono scontrate frontalmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Schianto Quattro Devastante Statale

Schianto atroce tra quattro macchine della polizia: agenti coinvolti, traffico in tilt - Sotto i riflettori di una serata sportiva, il rientro di un gruppo di tifosi si è trasformato in un incubo: quattro auto della polizia sono state coinvolte in un tragico schianto, causando un grave incidente e bloccando il traffico.

Terribile incidente auto-moto sulla statale, morto un centauro. Ferite altre quattro persone coinvolte nello schianto - Un morto e quattro feriti il bilancio del terribile schianto tra un'auto e una moto. Leggi su ildolomiti.it

Schianto con 4 morti a Chieti. Tra le vittime 27enne originario di Sulmona - Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656 nel territorio di Chieti. Leggi su informazione.it

Schianto sulla Statale tra quattro auto e una moto - Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale Sorrentina, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, poco prima dei lidi di Pozzano, ... Leggi su ilfattovesuviano.it