Schiaffo in faccia a una ragazzina di 15 anni poi prova a derubarla

Un episodio inquietante scuote la serenità di Mompiano: una ragazzina di 15 anni è stata vittima di un'aggressione violenta e di un tentativo di rapina nel cuore del pomeriggio. La scena, che si è svolta pubblicamente, ha lasciato tutti increduli e preoccupati per la sicurezza dei più giovani. È fondamentale riflettere su come prevenire simili episodi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Un tentativo di rapina a volto scoperto, nel cuore del pomeriggio e in pieno centro cittadino. È accaduto domenica nella zona della fermata metro di Mompiano, dove una ragazza di 15 anni è stata aggredita da un uomo che ha cercato di strapparle il cellulare dalle mani, colpendola al volto con uno.

