Scheda rosa | ecco i voti di Italia Toscana provincia e Comune

Scopri i risultati definitivi dello spoglio elettorale sulla scheda rosa in Toscana: il quarto referendum ha deciso di abrogare la norma che limitava la responsabilità delle aziende appaltatrici in caso di infortunio sul lavoro, coinvolgendo province e comuni. I cittadini si sono espressi con chiarezza, aprendo nuove prospettive per la tutela dei lavoratori e per la responsabilità delle imprese. Continua a leggere per scoprire gli esiti dettagliati e le implicazioni di questa importante consultazione.

Ore 16.30 - Ecco i risultati definitivi dello spoglio elettorale riguardanti la scheda rosa, il quarto referendum intendeva abrogare la norma che in caso di infortunio sul lavoro limita la responsabilità all’azienda appaltatrice o subappaltatrice, escludendo invece l’azienda appaltante. Cosi i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scheda rosa: ecco i voti di Italia, Toscana, provincia e Comune

Scheda rosa: ecco i voti parziali di Italia, Toscana, provincia e Comune - Alle ore 16.30, i risultati parziali dello spoglio elettorale rivelano i dati riguardanti la scheda rosa, il quarto referendum che mira a modificare la normativa in materia di responsabilità in caso di infortunio sul lavoro.

