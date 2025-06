Scheda grigia | così i risultati parziali del terzo quesito

Alle ore 16.30, sono arrivati i risultati parziali del terzo quesito sulla scheda grigia: il referendum sulla riforma Renzi, che permette contratti a termine fino a 12 mesi senza causali. Questa consulta rappresenta un momento cruciale per il mondo del lavoro e il futuro delle politiche occupazionali italiane. Scopriamo insieme come si stanno evolvendo le preferenze degli elettori e quale potenziale impatto potrebbe avere questa decisione sulla nostra economia.

Ore 16.30 - Ecco i risultati parziali dello spoglio elettorale riguardanti la scheda grigia dove √® stato posto il¬†terzo referendum chiedendo la cancellazione della riforma Renzi che consente¬†contratti di lavoro a termine fino a 12 mesi senza le "causali". Ora le aziende non sono obbligate a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - Scheda grigia: cos√¨ i risultati parziali del terzo quesito

In questa notizia si parla di: Scheda Grigia Risultati Parziali

Referendum, i risultati parziali sull'affluenza: 29,8% di votanti, quorum non raggiunto - Niente da fare: non è stato raggiunto il quorum sui cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Leggi su today.it

Risultati Referendum 2025 Quesito n. 3 contratti a termine: scheda grigia/ Diretta affluenza quorum. scenari - Risultati Referendum 2025: scheda grigia, Quesito n. Leggi su ilsussidiario.net

I risultati del quesito "Valutazione dei magistrati" (scheda grigia) - Su Corriere troverai tutti i dettagli per affluenza e percentuali di sì e di no divisi per ognuno dei 5 ... Leggi su corriere.it