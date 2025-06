Scheda gialla | quesito sulla cittadinanza Ecco gli esiti

Alle ore 16.30 sono stati resi noti gli esiti definitivi dello spoglio elettorale sulla scheda gialla, il quesito sulla cittadinanza. I promotori hanno proposto di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza da maggiorenne. Questa decisione potrebbe segnare un cambiamento importante nel percorso di accesso alla cittadinanza e suscitare un ampio dibattito tra cittadini e istituzioni.

