Scheda arancione quesito 2 Così i risultati parziali

Alle ore 16.30, si delineano i primi risultati parziali dello spoglio elettorale sulla scheda arancione, un importante passo verso la decisione di abbattere il tetto all’indennità nei licenziamenti per le imprese con meno di 16 dipendenti. I numeri emergono mentre la sfida tra le diverse posizioni si fa più chiara, lasciando aperta la strada a sviluppi che potrebbero influenzare profondamente il mondo del lavoro italiano. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 16.30 - Ecco i risultati parziali dello spoglio elettorale riguardanti la scheda arancione, con il quale veniva perseguito l'intento di abrogare il tetto all’indennità nei licenziamenti nelle imprese con meno di 16 dipendenti. Ecco i dati parziali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scheda arancione, quesito 2. Così i risultati (parziali)

