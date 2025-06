scena cancellata di nick e noah su prime video sorprende i fan

In occasione del secondo anniversario della saga «Culpables», Prime Video sorprende i fan con una scena inedita di «È colpa tua», precedentemente cancellata dal montaggio finale. Questo esclusivo contenuto permette agli appassionati di immergersi ancora di più nel mondo di Nick e Noah, svelando dettagli nascosti e approfondendo la trama. Un’opportunità imperdibile per rivivere i momenti più emozionanti e scoprire nuovi aspetti della storia. La saga continua a conquistare il cuore del pubblico, e questa scena segna un nuovo capitolo di coinvolgimento e scoperta.

