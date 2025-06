Scano Montiferro vicesindaco falciato in strada | il conducente non si ferma a prestare soccorso

Un grave incidente scuote Scano Montiferro, dove il vicesindaco è stato falciato da un'auto senza prestare soccorso. L'uomo, a bordo di una Harley Davidson, si trovava in difficoltà dopo essere rimasto senza carburante, e la sua tragedia si è intensificata quando altri automobilisti non hanno fermato a soccorrerlo. Questa drammatica vicenda solleva ancora più domande sulla solidarietà e la sicurezza nelle nostre strade.

L'uomo si trovava a bordo della sua moto, una Harley Davidson, quando si è improvvisamente ritrovato senza più carburante. Dopo essere stato sfiorato da un primo automobilista, che si è fermato immediatamente, una seconda auto lo ha travolto scaraventandolo sull'asfalto e una terza ha colpito la sua motocicletta.

