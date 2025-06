Scambio con la Juventus per Vlahovic | Milan in scacco due volte

Il mercato estivo infiamma le trattative e, tra colpi di scena, spunta il nome di Dusan Vlahovic. La Juventus tenta di cederlo, mentre il Milan si inserisce nella partita, creando un vero e proprio scacco per i bianconeri. La telenovela si infittisce: quale sarà il futuro dell’attaccante serbo? Le mosse decisive sono alle porte, e il calciomercato non smette di sorprendere...

La telenovela riguardante il futuro dell'attaccante serbo chiama in causa anche i rossoneri: l'affare che cambia tutto Tra i profili più chiacchierati in questa prima parte della finestra estiva di calciomercato in casa Juventus, impossibile non menzionare Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo – con il quale non è stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 – ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. (LaPresse) – Calciomercato.it Al netto di un'operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata soprattutto per le richieste di ingaggio del calciatore, il Milan sta valutando il da farsi.