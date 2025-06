Scaloni netto su Samuel all’Inter | Ha un impegno con noi!

Lionel Scaloni mette le cose in chiaro: Walter Samuel, ex difensore dell’Inter e attuale ct dell’Argentina, non sarà il vice di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. La scelta dell’allenatore argentino sottolinea la volontà di mantenere un focus preciso sul proprio staff, lasciando appeso il nome di Samuel. Ma cosa riserverà il futuro per il collaboratore di lunga data? Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Walter Samuel era tra i possibili nomi per diventare il secondo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha escluso questa possibilità dalla conferenza stampa ripresa da Tyc Sports. CASO – Lo staff di Cristian Chivu non è ancora al completo. L' Inter ha annunciato oggi l'allenatore, che avrà con sé diversi elementi ad aiutarlo. Non si conosce però il vice-allenatore, che sarebbe potuto essere Walter Samuel. L'ex giocatore collabora con l' Argentina di Lionel Scaloni ma è stato un elemento centrale nell'Inter del Triplete. Il suo passato è ben riconosciuto, ma Scaloni stesso in conferenza stampa ha spiegato la situazione escludendo: «La verità è che Samuel è stato chiamato da Chivu, suo compagno e suo amico, per capire se fosse intenzionato ad accompagnarlo all'Inter.

