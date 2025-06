Saviano fiamme in casa | muore un uomo di 55 anni Salvi la mamma e il fratello

Tragedia questa mattina a Saviano, nell’agro nolano, dove un incendio in un'abitazione di corso Europa ha tragicamente spezzato la vita di un uomo di 55 anni. Fortunatamente, la mamma e il fratello sono stati messi in salvo dai coraggiosi interventi delle forze dell’ordine. Un dramma che scuote la comunità, lasciando aperti tanti interrogativi sulle cause di questo terribile incendio e sulla sicurezza delle abitazioni locali.

Incendio questa mattina in un'abitazione di corso Europa a Saviano, nell'agro nolano. Un uomo di 55 anni ha perso la vita. A comunicarlo in una nota stampa i carabinieri. Questa mattina i militari della sezione Radiomobile di Nola.

