Sassuolo | Rivoluzione in vista? Berardi e altri senatori sotto esame

Il Sassuolo si prepara a una vera e propria rivoluzione, con Berardi e altri veterani sotto scrutinio. Tra addii fisiologici e cambiamenti necessari per il futuro, si apre un capitolo cruciale per il club che si riaffaccia in Serie A. La fine dei contratti di Obiang e Toljan potrebbe essere il primo segnale di un rinnovamento più ampio, destinato a trasformare profondamente l’identità del Sassuolo. Il prossimo passo è ancora tutto da scrivere.

Resta da capire se si tratti di addii fisiologici, legati al fattore anagrafico e alla scadenza contrattuale, o se sono i primi segnali di una inevitabile rivoluzione destinata a cambiare il volto del Sassuolo chi si riaffaccia alla Serie A. Resta comunque il fatto che la fine dei rapporti pluriennali che legavano Obiang e Toljan al Sassuolo qualcosa suggeriscono, e implicano ovvi ragionamenti nei confronti di altri senatori il cui destino è tutto da scrivere. L'idea, infatti, è che in neroverde possa cambiare parecchio da qui a fine mercato e che in corso ci siano più ragionamenti. A partire, ovviamente, da Domenico Berardi, il neroverde con maggiore anzianità di servizio e il giocatore attorno cui Palmieri e Carnevali vorrebbero costruire il Sassuolo che verrà .

