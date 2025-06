Se sei un appassionato di buona compagnia, vino e sapori autentici, non puoi perderti il Sartori Social Hour! Ogni mercoledì di giugno e luglio, il nostro Wine Shop si trasforma nel cuore pulsante di sagre, feste ed eventi enogastronomici a Verona e provincia. Un’occasione unica per vivere l’estate all’insegna del gusto e della convivialità: scopri tutti gli appuntamenti del 2025 e lasciati conquistare dall’atmosfera coinvolgente del Sartori Social Hour!

