Saronno Varese anziano accoltellato a morte in casa

I vicini non hanno sentito o visto nulla di strano, accorgendosi che qualcosa di drammatico era accaduto solo alla vista di ambulanza e carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Saronno (Varese), anziano accoltellato a morte in casa

Varese, anziano trovato morto in casa a Saronno: sarebbe stato ucciso a coltellate - Tragedia a Saronno, dove un anziano è stato trovato senza vita nel suo appartamento, colpito da ferite da arma da taglio.

Omicidio a Saronno, anziano accoltellato in casa - Omicidio a Saronno, anziano accoltellato in casa nel quartiere Cascina Ferrara: indagini in corso I carabinieri di Saronno unitamente ai colleghi del ... Leggi su ilnotiziario.net

Omicidio a Saronno, anziano trovato morto nella sua villetta con ferite da arma da taglio: caccia al killer - Le ferite da arma da taglio trovate sul corpo dell’uomo suggeriscono che si sia trattato di un omicidio. Leggi su fanpage.it

Uomo accoltellato e ucciso in casa a Saronno: l'omicidio - I carabinieri stanno ascoltando i vicini di casa mentre i sospetti si concentrerebbero su un membro della famiglia della vittima ... Leggi su milanotoday.it