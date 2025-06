Saronno sotto shock | Romolo Baldo ucciso in casa fermata la nuora Elena Pagani

Saronno è sconvolta da un tragico episodio che ha scosso l’intera comunità: Romolo Baldo, 86enne ex operaio, è stato brutalmente ucciso nella sua casa. La nuora Elena Pagani è stata fermata come principale sospettata, lasciando tutti senza parole di fronte a un gesto così inspiegabile e crudele. La cittadina si chiede ancora il motivo di questa tragedia che ha sconvolto le sue strade e le sue famiglie, e resta in attesa di risposte.

L'anziano accoltellato nella villetta dove viveva con il figlio e la compagna. Un gesto estremo e ancora inspiegabile ha scosso profondamente la cittadina di Saronno, in provincia di Varese, dove nella tarda mattinata di lunedì 9 giugno 2025 è avvenuto un omicidio dai contorni inquietanti. A perdere la vita è stato Romolo Baldo, 86 anni, ex operaio e vedovo, accoltellato all'interno della villetta in cui viveva con il figlio e la nuora Elena Pagani, 41 anni, ora fermata con l'accusa di omicidio volontario. Il delitto in via Pio XI, a Cassina Ferrara. La scena del crimine: il coltello ancora in mano.

