Saronno Romolo Baldo ucciso a coltellate | l’arresto della nuora Elena Pagani dopo l' interrogatorio e il mistero del movente

Un tragico enigma scuote Saronno: Romolo Baldo, 86 anni, trovato ucciso a coltellate nella sua casa. L’arresto della nuora Elena Pagani, dopo un interrogatorio approfondito, ha sollevato un velo di mistero sul movente di questo gesto drammatico. Le autorità sono ancora alla ricerca delle ragioni profonde che hanno portato a questa tragedia, lasciando la comunità in sospeso e con molte domande senza risposta.

Saronno (Varese), 9 giugno 2025 – Ancora non si capisce perché lo abbia fatto ma gli inquirenti sono convinti che ad uccidere Romolo Baldo sia stata la compagna di vita del figlio, Elena Pagani, che per questo è stata fermata. Il pensionato di 86 anni viveva con la coppia in una villetta di Saronno in via Pio XI, dove è stato ucciso a coltellate. Per il pubblico ministero di Busto Arsizio, Roberto Bonfanti, è stata la quarantunenne ad uccidere a coltellate il suocero nella mattinata di ieri in casa, una villetta a schiera tra l'arancio e il marrone, alla periferia della cittadina, dove si votava il ballottaggio per l'elezione del sindaco.

