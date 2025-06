Sara Errani debutta nel Padel con il torneo di Roma al Foro Italico

Sara Errani fa il suo debutto nel padel al prestigioso torneo di Roma al Foro Italico, portando entusiasmo e sorpresa nel mondo dello sport. Dopo aver dominato il tennis in Italia e conquistato titoli Slam, ora si avvicina con determinazione a questa nuova sfida, dimostrando ancora una volta la sua passione e versatilità . La sua avventura nel padel promette emozioni e sorprese: resterete sintonizzati per scoprire come si comporterà !

AGI - Non se ne abbiano a male i campioni del padel, ma la star del torneo di Roma, il Italy Major Premier Padel, in programma al Foro Italico fino al 15 giugno (ieri e oggi qualificazioni), è Sara Errani, la campionessa di Roma e Parigi di doppio in coppia con Jasmine Paolini si misurerà con il padel a 48 ore dalla conquista del secondo titolo Slam al Roland Garros 2025. "La voglia di vincere c'è sempre, ma sono consapevole che sarà dura. Sono competitiva in tutto e curiosa di vedere comunque il livello delle più forti", ha detto al Foro Italico, dove domani esordirà nella prima giornata del main draw al Bnl Italy Major Premier Padel. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sara Errani debutta nel Padel con il torneo di Roma al Foro Italico

