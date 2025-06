Sara Errani allontana il ritiro | Giocando così non smetto Mi dispiace per Sinner

Sara Errani, autentica icona del tennis italiano, sorprende ancora: dopo aver conquistato il Roland Garros 2025 in doppio, sceglie di non ritirarsi e si distingue anche nel mondo del padel. La sua determinazione trasmette un messaggio chiaro: per lei, il sport è passione e sfida continua. Oggi, a Roma, con entusiasmo e orgoglio, Sara ha condiviso i suoi obiettivi e la motivazione che la spinge ad andare avanti, perché i risultati sono solo l'inizio di una nuova avventura.

Il doppio misto in coppia con Andrea Vavassori ed il doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini: Sara Errani al Roland Garros 2025 si è presa tutto, salutando anche le scene tennistiche rispetto ai match in singolare. Oggi però la romagnola era di scena a Roma, dove è scesa in campo per disputare il primo turno dell' Italy Major Premier Padel, occasione per un incontro con la stampa nel quale la tennista italiana ha affermato: "Risultati come quelli delle ultime settimane – riporta l'ANSA -, mi danno voglia di continuare. Se gioco così è difficile dire 'smetto', poi il singolo ed il doppio sono molto diversi, e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola".

