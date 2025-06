Saoirse Ronan e Vanessa Kirby pancioni sul red carpet per annunciare le gravidanze

Saoirse Ronan e Vanessa Kirby si sono fatte notare sul red carpet annunciando la loro gravidanza, ispirando anche Rihanna che, al Met Gala, aveva condiviso la gioia dell’attesa del suo terzo figlio. Due momenti speciali, due eleganti look, e un messaggio di felicità condiviso con i fan. La moda si fa portavoce di emozioni così profonde, dimostrando come il glamour possa diventare un gesto di dolce attesa…

Entrambe hanno scelto un red carpet per annunciare la gravidanza, proprio come ha fatto Rihanna, che agli scorsi Met Gala ha annunciato di aspettare il terzo figlio con il compagno ASAP Rocky. Saoirse Ronan e Vanessa Kirby sono entrambe in dolce attesa, e hanno mostrato il pancione in due diversi eventi: Ronan ha scelto la sfilata di Louis Vuitton Cruise 2026, sfoggiando un abito sottoveste nero drappeggiato che lasciava intuire la prima gravidanza; la 31enne aspetta il primo figlio con il marito, il collega attore Jack Lowden, sposato nel luglio del 2024 con una cerimonia intima a Edimburgo. Allo stesso evento, peraltro, si sono scatenate anche le voci su una possibile terza gravidanza di Beatrice Borromeo, ospite d’eccezione della serata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Saoirse Ronan e Vanessa Kirby, pancioni sul red carpet per annunciare le gravidanze

