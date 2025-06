Sant’Elpidio a Mare al voto Sfida tra Calcinari e Orsili Ma è crollata l’affluenza

Sant’Elpidio a Mare si avvia a conoscere il suo nuovo sindaco, con una sfida tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. La giornata di voto, svolta senza fretta, ha registrato un’affluenza in calo: alle 12% rispetto al 15% di due settimane fa. La città si mobilita lentamente, ma le decisioni degli elettori potrebbero cambiare il volto del futuro locale. Ancora poche ore e sapremo chi guiderà Sant’Elpidio a Mare nei prossimi anni.

Ancora poche ore e si conoscerà il nuovo sindaco di Sant’Elpidio a Mare e cosa avranno scelto gli elettori per guidare la città tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Ieri, le operazioni di voto si sono svolte regolarmente ma senza fretta, nel senso che gli elpidiensi hanno deciso di prendersela comoda tanto che alle rilevazioni di mezzogiorno si è registrata un’affluenza pari al 12% in calo rispetto a quindici giorni fa quando è stata del 14,1%. Un calo fisiologico che si è confermato anche nelle percentuali rilevate alle 19 quando si è raggiunto il 26,7% contro il 34,5% del primo turno. Stando ai dati dell’affluenza delle ore 19, le sezioni in cui si è votato di più sono le stesse che hanno ‘brillato’ maggiormente al primo turno, quelle al capoluogo dalla 2 alla 7 (dove votano anche i ballottanti) in quanto state raggiunte punte del 36% e oltre di votanti, mentre hanno segnato il passo le sezioni delle frazioni Cascinare, Bivio Cascinare e Castellano che, a quella stessa ora erano ferme sul 20% o poco più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Elpidio a Mare al voto. Sfida tra Calcinari e Orsili. Ma è crollata l’affluenza

