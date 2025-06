Santa Maria del Monte riaperta al culto

Dopo anni di attesa e impegno, la chiesa di Santa Maria del Monte a Macerata riapre al culto, segnando il primo grande passo nella ricostruzione post-sisma 2016. Un momento di gioia condiviso da autorità , fede e comunità , che testimonia la rinascita della città . Con questo restaurato simbolo di speranza, si apre un nuovo capitolo per la diocesi e per tutti i fedeli. La chiesa ora si prepara ad accogliere nuovamente i suoi fedeli e a rivivere come punto di riferimento spirituale.

Riaperta a Macerata la chiesa di Santa Maria del Monte. È il primo edificio di culto appartenente alla Diocesi a essere restaurato dopo il sisma del 2016. Presenti al taglio del nastro il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Con loro il parroco don Krzysztof Strzelecki e, tra le autorità , i consiglieri regionali Anna Menghi, Pierpaolo Borroni e Romano Carancini, e per il Comune il vice sindaco Francesca D’Alessandro, gli assessori Paolo Renna e Oriana Piccioni. Una cerimonia partecipata, in una chiesa gremita, che ha avuto inizio con la presentazione dei restauri ed è proseguita con il rito di dedicazione del nuovo altare da parte del vescovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria del Monte riaperta al culto

