Santa Croce sull' Arno | al via la sostituzione di 5600 contatori dell' acqua

Santa Croce sull’Arno si prepara a un importante intervento: la sostituzione di 5.600 contatori dell’acqua, un progetto volto a migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico locale. Un investimento che porta avanti l’impegno di Acque nel garantire qualità e affidabilità per tutti i cittadini. Con questa operazione, il comune si avvicina ancora di più a un sistema più moderno e sostenibile, pronto a soddisfare le esigenze future della comunità.

Prende il via anche nel comune di Santa Croce sull’Arno il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, attraverso un fornitore specializzato in servizi al cliente. Ad essere coinvolte saranno circa 5.600 utenze in totale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Santa Croce sull'Arno: al via la sostituzione di 5600 contatori dell'acqua

