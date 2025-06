Sanità sale operatorie allagate | È successo di nuovo Bufera a Reggio Emilia

Ancora una volta, il cuore di Reggio Emilia si trova a fare i conti con un’emergenza che si ripete: le sale operatorie allagate all’ospedale Santa Maria Nuova. È il segnale di uno stato di crisi ormai cronico, denunciato con preoccupazione dal sindacato Fials. Una situazione che richiede interventi concreti e immediati per garantire sicurezza e qualità delle cure. La questione è più urgente che mai, e non può più essere ignorata.

Due sale operatorie allagate all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. "È successo di nuovo. Da anni, chiediamo che le sale vengano chiuse e rifatte perché oramai sono fuori norma da tempo", denuncia il sindacato Fials, tramite la rappresentante Giuseppina Parente. "Già precedentemente all'era Covid si stava pensando di costruirne delle nuove che però non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli interventi chirurgici da effettuare. Dopo è arrivato il Covid, non se ne è fatto nulla e, accumulandosi poi gli interventi chirurgici che si erano interrotti, passata l'emergenza pandemica, si è deciso di riaprire queste sale operatorie e di rimetterle in funzione a pieno regime", dichiara la sindacalista secondo quanto riportato dal Resto del Carlino.