sangue sulla briantea salta la precedenza un morto e quattro feriti

Tragedia questa mattina sulla Statale Briantea di Olgiate Molgora, dove un incidente ha tolto la vita a Franchino, 74 anni, e ferito gravemente due giovani di 19 anni. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade. La vicenda si è verificata alle prime luci dell’alba, lasciando tutti senza parole. E ora, approfondiamo i dettagli di questa triste fatalità .

OLGIATE MOLGORA (Lecco) Franchino è morto sul colpo. Stava andando al bar per bere un caffè. L’incidente che gli è costato la vita e anche il ferimento di due ragazzi di 19 anni è successo ieri mattina all’alba delle 6 a Olgiate Molgora, lungo la Statale Briantea. Francesco Perego, Franchino per tutti, aveva 74 anni e abitava a Santa Maria Hoè, dove praticamente era un’istituzione. Al volante della sua Fiat Panda stava svoltando a sinistra per attraversare la Como – Bergamo e raggiungere appunto un bar. Dall’altra parte però arrivavano quattro giovanissimi a bordo di una Volkswagen Golf: un ventunenne di Merate alla guida che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto e tre amici diciannovenni come passeggeri, due ragazze e un ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it