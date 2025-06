sangue in spiaggia coltellate durante una lite muore un diciottenne

Una giornata di relax al mare si trasforma in tragedia: durante un banale litigio, Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita tra le urla e il sangue in uno stabilimento affollato. Un episodio che scuote la comunità e ricorda quanto possa essere sottile il confine tra svago e pericolo. La cronaca di oggi ci invita a riflettere sulla fragilità della pace quotidiana.

di Nino Femiani Una giornata di mare e svago si trasforma in tragedia. Nicola Mirti, 18 anni, originario di Mugnano (), perde la vita dopo essere stato accoltellato al torace in uno stabilimento balneare affollato di bagnanti. Una lite scoppiata per futili motivi, forse per piccoli rancori pregressi, è degenerata in pochi istanti in un’aggressione mortale che lascia sgomenti. Erano circa le 13 quando, tra la folla di persone che affollava il lido ‘Palma Rey’ a Varcaturo, è scoppiata una discussione tra Nicola e un altro ragazzo, un giovane di 19 anni, Salvatore Sannino, residente nello stesso Comune a nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net