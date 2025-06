San Nicola Manfredi l’opposizione | Vernillo scappa da domande e confronti pubblici

Nel cuore di San Nicola Manfredi, un diverbio tra l’amministrazione e l’opposizione ha acceso i riflettori su un atteggiamento sorprendente del sindaco Vernillo. Con una decisione che lascia perplessi, il primo cittadino ha annunciato di non voler più rispondere alle domande dei consiglieri e dei cittadini, come se il dialogo fosse un interruttore da spegnere. Ma cosa si nasconde dietro questa fuga improvvisa?

Tempo di lettura: 2 minuti “Il sindaco Vernillo non risponderà più alle domande (scomode?) dell’opposizione e dei cittadini a lui avversi. Lo ha annunciato con disarmante disinvoltura a un quotidiano online. Un sindaco che chiude il dialogo con l’opposizione come se fosse un interruttore della luce. Ma perché mai questa fuga?”. Così in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di San Nicola Manfredi Angelo Capobianco, Nico Ciampa e Pietro Iuliano. “È bastato chiedere un confronto pubblico, serio e documentato, su alcuni temi decisamente scomodi: residenze sospette e flussi elettorali “creativi”, lavori pubblici ed appalti, la vicenda della falsa piazza di Iannassi, le feste pubbliche (a spese di chi?), favoritismi con soldi pubblici, mancate riscossioni (casuali?), ricatti ed intimidazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it