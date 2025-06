San Martino delle Scale escursione guidata nel bosco per apprendere tecniche pratiche per la sicurezza in natura

Vivi un'esperienza unica a San Martino delle Scale, immergendoti in un'escursione guidata nel bosco pensata per apprendere tecniche pratiche di sicurezza in natura. Con l’esperienza degli esperti di Urepa, scoprirai come affrontare con consapevolezza e preparazione le sfide della montagna, culminando in una prova a tempo e nel rilascio di un attestato di partecipazione. Un evento accessibile a tutti, che trasformerà il modo di vivere le tue avventure outdoor.

Una giornata dedicata alla sicurezza in montagna con gli esperti di Urepa. L'escursione prevede un briefing e attività con prova a tempo. Alla fine tutti riceveranno un attestato di partecipazione. L'evento è adatto a tutti. Portate abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua (2 litri).

