San Lorenzo ha il suo primo grande parco pubblico

San Lorenzo si trasforma, offrendo un’oasi di relax e socialità nel cuore della città. A due mesi dall’inaugurazione di The Social Hub, il nuovo parco pubblico nell’area dell’ex Dogana rappresenta un investimento privato di circa due milioni di euro, frutto di una visione innovativa per valorizzare uno dei quartieri più caratteristici di Roma. Un luogo pensato per unire comunità, natura e cultura, pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori.

A distanza di due mesi dall'inaugurazione della struttura ricettiva, The Social Hub ha aperto anche il nuovo parco pubblico nell'area esterna. Siamo a San Lorenzo, lì dove un tempo sorgeva l'ex Dogana. Un investimento privato di circa due milioni di euro.

