San Felice Circeo manutenzione stradale | al via i lavori su tutto il territorio

San Felice Circeo, 9 giugno 2025- Prendono il via a partire da oggi, 09 giugno, i lavori di manutenzione stradale che interesseranno numerose vie del territorio comunale di San Felice Circeo. Si tratta di interventi attesi e fondamentali per migliorare la sicurezza, la percorribilità e il decoro urbano, realizzati con risorse proprie dell’Amministrazione comunale. Le aree coinvolte in questa prima fase di intervento comprendono: piazza Gemini, via del Pigneto, via Monte Tomba, via Regina Elena, via degli Argonauti, via Nausicaa, via Ungaretti, via Orsini, via Fontana Copella, via Ippocampo, via Grotta delle Capre, via Nardecchia, via Roma, via Giuseppe Verdi e via delle Ninfe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it