Samuel Inter possibile ritorno in nerazzurro per l’eroe del Triplete | virata su di lui come vice di Chivu

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e tra le possibilità spicca un ritorno emozionante: Samuel, l’eroe del triplete, potrebbe tornare in nerazzurro come vice di Chivu. Un colpo di scena che riaccende la passione dei tifosi e rafforza il legame con il passato glorioso. La squadra nerazzurra si appresta a consolidare il suo presente, ma la domanda rimane: sarà davvero Samuel a vestire nuovamente la maglia dell’Inter?

Samuel Inter, possibile virata sull’argentino come vice di Chivu: gli eroi del Triplete di nuovo insieme in nerazzurro?. L’ Inter continua a scrivere la sua storia e lo fa con decisioni strategiche che uniscono passato e presente. Il club nerazzurro attende la firma di Cristian Chivu come nuovo allenatore, e nel frattempo comincia a delinearsi il suo staff. rimane da chiarire la posizione del vice allenatore. Inizialmente si era parlato di Giovanni Martusciello, ma questa opzione sembra ormai sfumata. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ad assumere il ruolo di vice di Chivu potrebbe il leggendario difensore argentin­o e altro ex giocatore con una solida esperienza in Walter Samuel, ad assumere il ruolo di vice-allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com