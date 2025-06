Samuel-Inter è finita? Resta uno spiraglio ma è difficile!

L’Inter si avvicina a un possibile ritorno di Walter Samuel come vice-allenatore, una mossa che potrebbe rafforzare lo staff nerazzurro. L’argentino, attualmente impegnato con lo staff di Lionel Scaloni, valuta questa opportunità solo in determinate condizioni, mentre i tifosi sognano un ritorno alla grandezza. La situazione resta complessa, ma il suo nome rimane in cima alle fantasie del club. Resta da capire se questa trattativa troverà finalmente una svolta concreta.

Walter Samuel è stato contattato dall'Inter per sondare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di vice-allenatore nerazzurro. L'argentino, che non intende rinunciare all'incarico svolto presso lo staff di Lionel Scaloni, potrebbe arrivare solo in un caso. LA SITUAZIONE – Walter Samuel rappresenta la figura prescelta dall'Inter per affiancare Cristian Chivu nella sua terza esperienza in nerazzurro. Dopo i " dubbi" avanzati da Giovanni Martusciello, infatti, la dirigenza nerazzurra ha individuato nell'ex tripletista il profilo giusto per garantire una preparazione adeguata in fase difensiva e una personalità estremamente forte da far valere nello spogliatoio.