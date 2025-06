Sampdoria Manfredi furioso per il caso Beruatto | vuole un risarcimento dal Pisa Il retroscena | Altri campionati Italia

Il caos scatenato dal caso Beruatto sta scuotendo le fondamenta della Sampdoria, con il presidente Manfredi furioso e deciso a chiedere un risarcimento al Pisa. La disputa va oltre il campo, toccando aspetti legali ed economici che potrebbero avere ripercussioni significative per entrambe le squadre. Questo episodio potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle tensioni tra le due societĂ , lasciando il segno anche negli altri campionati italiani. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa intricata vicenda?

2025-06-09 09:02:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Sampdoria, Manfredi furioso per il caso Beruatto: vuole un risarcimento dal Pisa. Il retroscena Altri campionati Italia Calciomercato.com.. Home.. Sampdoria, Manfredi furioso per il caso Beruatto: vuole un risarcimento dal Pisa. Il retroscena. Il caso Beruatto rischia di lasciare strascichi non solo sportivi, ma anche legali ed economici tra Sampdoria e Pisa. L’esterno sinistro della Sampdoria, di proprietĂ del Pisa, si è sottoposto mercoledì scorso a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, chiudendo in anticipo la propria stagione e rendendosi indisponibile per il playout contro la Salernitana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sampdoria, Manfredi furioso per il caso Beruatto: vuole un risarcimento dal Pisa. Il retroscena | Altri campionati Italia

