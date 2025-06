Salvini referendum non passeranno cittadinanza non è un regalo

Oggi in Italia, si votano referendum che rischiano di non passare, ma Salvini sottolinea: "La cittadinanza non è un regalo." La richiesta è di regole più chiare e rigorose per diventare cittadini italiani, superando semplici anni di residenza. Un tema cruciale per il futuro del Paese, che merita riflessioni profonde e un impegno condiviso.

"Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sul palco della "Festa della Vittoria" dei Patrioti Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

