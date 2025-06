Salvini in Francia dai Patrioti | La cittadinanza non è regalo i migranti sono minaccia

Salvini in Francia, tra patrioti e polemiche, mette in guardia: “La cittadinanza non è un regalo, i migranti rappresentano una minaccia”. Il leader della Lega ribadisce la sua posizione durissima, criticando le politiche di accoglienza e sottolineando che in Italia il referendum sulla cittadinanza rischia di non raggiungere il quorum. Un intervento che alimenta il dibattito sul futuro delle politiche migratorie e sull'identità nazionale.

Il vicepremier e leader della Lega ha spiegato che in Italia è in corso un referendum che non raggiungerà il quorum perché gli italiani non sono favorevoli alla diminuzioni del tempo necessario ad ottenere la cittadinanza. Salvini si trova in Francia in occasione della Festa della vittoria del gruppo dei Patrioti europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salvini in Francia dai Patrioti: “La cittadinanza non è regalo, i migranti sono minaccia”

