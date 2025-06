Salvatore Sannino chi è il 19enne che ha ucciso Nicola Mirti in spiaggia | la mamma in manette e il padre pregiudicato

Salvatore Sannino, il 19enne coinvolto nell'omicidio di Nicola Mirti sulla spiaggia di Varcaturo, ha una storia familiare complessa e turbolenta: la madre è stata arrestata e il padre ha precedenti penali. Un passato che solleva molte domande sulle cause di questa tragedia e sul contesto sociale che lo ha plasmato. Ma cosa realmente si cela dietro questa vicenda drammatica? Scopriamolo insieme.

Salvatore Sannino, il 19enne killer di Nicola Mirti, assassinato ieri a Varcaturo con due fendenti al torace, è cresciuto anch'egli in un contesto familiare e sociale a dir poco.

In questa notizia si parla di: Salvatore Sannino 19enne Nicola

Nicola Mirti ucciso da Salvatore Sannino: la lite nata sui social, lo scontro in spiaggia e il «che mi guardi a fare?» prima delle coltellate mortali - Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, segnando indelebilmente le vite di chi conosceva Nicola Mirti, un ragazzo di soli 18 anni alla vigilia di un futuro promettente.

