Salvatore Sannino arrestato per l' omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo ucciso in spiaggia con due coltellate

Una tragica notte a Varcaturo scuote la comunità: Salvatore Sannino, 18 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Nicola Mirti, anche lui 18enne, con due coltellate durante un episodio che ha sconvolto tutti. La spiaggia si trasforma in scena di un dramma che solleva numerosi interrogativi sulla violenza tra giovani. La vicenda si sviluppa in un clima di crescente tensione e attesa di chiarimenti.

Salvatore Sannino è stato arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti sulla spiaggia di Varcaturo: il 18enne è stato ucciso con due coltellate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, ucciso in spiaggia con due coltellate

In questa notizia si parla di: Salvatore Sannino Arrestato Omicidio

Nicola Mirti ucciso da Salvatore Sannino: la lite nata sui social, lo scontro in spiaggia e il «che mi guardi a fare?» prima delle coltellate mortali - Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, segnando indelebilmente le vite di chi conosceva Nicola Mirti, un ragazzo di soli 18 anni alla vigilia di un futuro promettente.

Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti in spiaggia: la rivalità tra i giovani e il silenzio davanti al pm - Salvatore Sannino, 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ed è ora recluso nel carcere di Santa Maria Capua ... Leggi su msn.com

Salvatore Sannino è in carcere per l'omicidio di Nicola Mirti: non ha risposto alle domande del pm - Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne ... Leggi su msn.com

Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, ucciso in spiaggia con due coltellate - Salvatore Sannino è stato arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti sulla spiaggia di Varcaturo: il diciottenne è stato ucciso con due coltellate. Leggi su virgilio.it