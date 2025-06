Salis | Record di donne in giunta ne siamo fieri

Salis si distingue con un record storico di donne in giunta a Genova, dimostrando che competenza e rappresentanza sono al centro della sua leadership. Con 7 assessori su 12, la neosindaca Silvia Salis segna un traguardo importante per la città, sottolineando che il vero successo risiede nel talento e nella dedizione di chi lavora per il bene comune. La sfida ora è continuare su questa strada, per un futuro sempre più inclusivo e capace.

Milano, 9 giu. (askanews) - Il numero di donne in giunta a Genova "è un record assoluto ne siamo fieri non è la notizia più rilevante quella è la competenza e la possibilità di fre bene per questa città ma siamo 7 su 12". Lo ha detto la neosindaca della città Silvia Salis presentando le sei assessore e i sei assessori della sua giunta, a cui si aggiunge la stessa prima cittadina che ha tenuto per sé tre deleghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salis: "Record di donne in giunta, ne siamo fieri"

In questa notizia si parla di: Giunta Siamo Salis Record

Lodi, la Giunta incontra i residenti dei quartieri Fanfani e Pratello: “Siamo soffocati dal traffico” - Lodi si fa sentire: i residenti dei quartieri Fanfani e Pratello hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con sindaco e Giunta, esprimendo le loro preoccupazioni sul traffico e altre questioni di primaria importanza.

Salis: “Record di donne in giunta, ne siamo fieri” - (askanews) – Il numero di donne in giunta a Genova “è un record assoluto ne siamo fieri non è la notizia più rilevante quella è la competenza e la possibilità di fre bene per questa cit ... Leggi su askanews.it

Ecco la giunta della nuova sindaca di Genova Silvia Salis: sorpresa Giacomo Montanari alla Cultura - Oggi la presentazione della squadra: sei assessore e cinque assessori, la più alta rappresentanza femminile di sempre. Leggi su msn.com

Giunta Salis, 6 assessore e 5 assessori: per la Cultura “mister Rolli” Giacomo Montanari - Per Genova è la squadra di governo più rosa e giovane di sempre ... Leggi su msn.com