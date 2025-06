Salerno un incontro per capire la guerra e costruire la pace

Mercoledì 11 giugno, Salerno si prepara a un importante momento di riflessione e dialogo. Alle ore 18.00, presso la Casa del Volontariato in via F. Patella, verrà presentato il volume “Giusto capire i perché della guerra, auspicabile stimolare la costruzione della pace”, frutto di un percorso laboratoriale dedicato a promuovere la consapevolezza e l’impegno per un mondo più pacifico. Un’occasione unica per approfondire, discutere e contribuire alla costruzione di un futuro di speranza.

