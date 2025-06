Salerno reunion dopo 35 anni per i collaboratori di Super Tris

ripresa dei legami e la promessa di rivedersi presto, testimoniando come un semplice negozio abbia lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha attraversato, un vero e proprio tributo alla forza delle relazioni autentiche.

Dopo 35 anni si sono ritrovati i collaboratori dello storico negozio di calzature “Super Tris” di via Pietro Del Pezzo a Salerno. Un incontro carico di emozioni, trascorso tra ricordi, aneddoti e sorrisi, all’insegna di un’amicizia rimasta viva nonostante il tempo. La serata si è conclusa con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, reunion dopo 35 anni per i collaboratori di Super Tris

