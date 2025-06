Salento il santone Kadir irrompe in chiesa e minaccia parrocco e fedeli | disposto il Tso

Nel cuore del Salento, l’insolito scenario di Kadir, il santone considerato discendente di Dio, che irrompe in chiesa minacciando parroco e fedeli, sta scuotendo la comunità. La scena si svolge in un clima di tensione crescente, con le autorità pronte a intervenire e disporre il TSO. La setta, al centro di un’inchiesta delicata, mette in discussione i limiti tra fede e follia, lasciando tutti senza parole.

La setta è sotto inchiesta dopo la denuncia dei familiari di alcuni degli "adepti" dell'uomo, che si ritiene discendente diretto di Dio e impone rigidissime regole di vita.

