Saggio-spettacolo al teatro Orione | in scena gli allievi della scuola A Passi di danza

Preparati a lasciarti incantare da un tripudio di passi e emozioni: sabato 14 giugno alle ore 20:30, il Teatro Orione di Palermo si trasformerà in un palcoscenico di pura magia con lo spettacolo degli allievi della scuola A Passi di Danza. Un evento unico che celebra la passione per la danza in tutte le sue sfumature, mettendo in luce talento, impegno e creatività. Non mancare a questa serata indimenticabile!

Protagonista sarà la danza in ogni sua forma ed espressione. Sabato 14 giugno alle ore 20:30 sul palcoscenico del teatro Orione a Palermo (via Don Orione, 5) gli allievi della scuola A Passi di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Saggio-spettacolo al teatro Orione: in scena gli allievi della scuola "A Passi di danza"

