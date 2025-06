Il Centro di Socializzazione “Aquilone” si prepara a concludere un altro anno ricco di emozioni e crescita, con un entusiasmante saggio finale che ha visto la partecipazione di 75 giovani tra i 140 iscritti. Venerdì 30 maggio, bambini e ragazzi hanno mostrato le loro abilità, creatività e amicizia in un evento che celebra il percorso fatto insieme. Il tema di quest’anno…

Arezzo, 9 giugno 2025 – Dopo il termine della scuola inizieranno i campi solari per durare fino alla fine del mese di luglio Si è tenuto venerdì 30 maggio il saggio di fine anno del Centro di Socializzazione "Aquilone". Allo spettacolo conclusivo hanno partecipato 75 ragazzi dei 140 che frequentano il Centro secondo il calendario dell'anno scolastico. Il tema di quest'anno era incentrato sull'amore, inteso in modo universale in tutte le sue sfaccettature. Ad assistere e partecipare all'evento anche una delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach, guidata dal Sindaco Thomas Maag, accompagnati dal Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi e dall'Assessore ai Gemellaggi Ivano Capacci.